Aeroporto di Torino, via libera al Master Plan 2032: investimenti per 114 milioni per uno scalo più moderno e sostenibile

TORINO – Parte ufficialmente il percorso di trasformazione e potenziamento dell’aeroporto di Torino. L’ENAC ha approvato in via definitiva il Master Plan dello scalo, con orizzonte al 2032, aprendo la strada agli interventi che saranno realizzati dalla società di gestione SAGAT per migliorare infrastrutture, capacità operativa ed efficienza complessiva.

Il piano rappresenta l’aggiornamento delle precedenti programmazioni di sviluppo e si è reso necessario anche a seguito dell’aumento del traffico aereo registrato negli ultimi anni, in particolare nel segmento low cost. L’obiettivo è rispondere alla crescita della domanda e garantire standard più elevati in termini di qualità del servizio e gestione dei flussi passeggeri.

Secondo quanto previsto dal Master Plan, l’aeroporto sarà interessato da un insieme di interventi progressivi, costruiti in funzione dell’evoluzione del traffico. Tra le principali linee di sviluppo figurano l’ampliamento del terminal passeggeri, la riorganizzazione e ottimizzazione degli spazi già esistenti, il potenziamento delle infrastrutture di volo e la realizzazione di nuovi edifici sia in area airside che landside. Previsto anche l’incremento dei parcheggi e l’adeguamento delle reti tecnologiche, con interventi orientati alla sostenibilità e all’efficienza energetica.

Il piano prevede un investimento complessivo di circa 114 milioni di euro, con una media annua di circa 10 milioni, destinati alla modernizzazione dello scalo e al suo adeguamento alle future esigenze del traffico aereo.

Soddisfazione è stata espressa dal presidente dell’ENAC, Pierluigi Di Palma, che ha sottolineato come il via libera sia frutto di un lavoro condiviso tra istituzioni e soggetti coinvolti. Il Master Plan di Torino, ha evidenziato, si inserisce tra i primi in Italia sviluppati secondo il nuovo approccio alla pianificazione sostenibile promosso dall’Ente, in linea con il Piano Nazionale degli Aeroporti in fase di definizione.

Anche la società di gestione SAGAT ha accolto positivamente l’approvazione del piano. L’amministratore delegato Andrea Andorno ha sottolineato come il progetto rappresenti un passaggio strategico per lo sviluppo dello scalo, già avviato negli ultimi anni con una serie di interventi, tra cui nuovi ponti d’imbarco, l’ampliamento dell’impianto fotovoltaico, la riqualificazione delle aree di parcheggio e la creazione di infrastrutture dedicate alla mobilità elettrica.

Il Master Plan si inserisce quindi in un percorso di trasformazione graduale che punta a rendere l’aeroporto di Torino sempre più efficiente, sostenibile e competitivo, accompagnandone la crescita nei prossimi anni e rafforzandone il ruolo all’interno del sistema aeroportuale nazionale e internazionale.

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