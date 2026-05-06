Bologna, istituzioni e tecnici a confronto su ricostruzione e prevenzione: sicurezza e infrastrutture al centro del dibattito

Si è svolto oggi a Bologna un ampio confronto tra istituzioni, gestori infrastrutturali, mondo tecnico e comunità scientifica sui temi della ricostruzione, della mitigazione del rischio e della sicurezza dei territori. L’iniziativa, ospitata presso la sede della Regione Emilia-Romagna, è stata promossa da ANSFISA e RemTech, configurandosi come un momento di dialogo operativo tra competenze diverse impegnate nella gestione della vulnerabilità del territorio.

L’evento ha riunito rappresentanti delle istituzioni nazionali e regionali, amministratori locali, gestori delle infrastrutture, società tecniche e ordini professionali, con l’obiettivo di costruire una visione condivisa sulle strategie di intervento. Il filo conduttore della giornata è stato il valore della collaborazione tra soggetti con ruoli differenti, ma chiamati a operare in modo coordinato su prevenzione, pianificazione e gestione delle emergenze.

Ad aprire i lavori sono stati Gianluca Loffredo, Vicecommissario alla Ricostruzione dell’Emilia-Romagna, e Silvia Paparella, General Manager di RemTech Hub Tecnologico, seguiti dal saluto istituzionale del Presidente della Regione Michele de Pascale. La sessione mattutina ha visto poi gli interventi di rappresentanti del Governo e delle amministrazioni centrali, tra cui il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alessandro Morelli e il Capo Dipartimento Casa Italia Luigi Ferrara.

Il dibattito ha posto l’accento sul significato più ampio della ricostruzione, interpretata non solo come ripristino dello stato precedente agli eventi calamitosi, ma come occasione per rafforzare la capacità di pianificazione e prevenzione dei territori. In questa direzione si sono inseriti i contributi di numerosi rappresentanti istituzionali e tecnici, tra cui il Commissario alla Ricostruzione Fabrizio Curcio, esponenti di SOGESID e CONSAP, oltre a rappresentanti degli enti locali e degli ordini professionali.

Un focus specifico è stato dedicato alle infrastrutture di trasporto e alla prevenzione dei rischi, ambito in cui è emersa la necessità di integrare sempre più dati, monitoraggio, manutenzione e programmazione. In questo contesto è intervenuto il direttore di ANSFISA, Domenico Capomolla, che ha evidenziato il ruolo dell’agenzia nella promozione di una cultura della sicurezza basata su analisi del rischio, vigilanza e cooperazione tra istituzioni e gestori delle reti.

Capomolla ha sottolineato come la prevenzione non possa essere affrontata in modo frammentato, ma richieda un approccio sistemico capace di mettere in relazione conoscenza scientifica, competenze tecniche e capacità amministrativa. In questa prospettiva si inserisce anche il lavoro sul Libro Bianco dedicato al dissesto idrogeologico e alle infrastrutture di trasporto, pensato come strumento di supporto alle politiche pubbliche.

Nel corso della giornata è emersa con forza l’idea che la sicurezza dei territori dipenda da una filiera integrata di responsabilità, nella quale istituzioni, gestori e professioni tecniche contribuiscono in modo complementare alla gestione del rischio e alla definizione degli investimenti.

Le conclusioni sono state affidate al Viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Edoardo Rixi, intervenuto da remoto, che ha ribadito l’importanza di superare la logica emergenziale a favore di una programmazione strutturata e coordinata.

Il confronto di Bologna ha evidenziato come ricostruzione e prevenzione siano ormai temi inscindibili. L’esperienza recente dell’Emilia-Romagna, segnata da eventi meteorologici estremi, è stata indicata come possibile laboratorio per lo sviluppo di modelli più efficaci di gestione del rischio, in grado di rafforzare la resilienza delle infrastrutture e dei territori.

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