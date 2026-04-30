Sardegna, accordo per la rete aeroportuale integrata tra Cagliari, Olbia e Alghero

Regione Autonoma della Sardegna, Camera di Commercio di Cagliari-Oristano, Fondazione di Sardegna e F2i SGR, attraverso i propri fondi, hanno firmato un Term Sheet che avvia il percorso per la creazione di un sistema aeroportuale integrato tra gli scali di Cagliari, Olbia e Alghero.

L’intesa punta a definire un nuovo assetto societario e industriale coordinato tra le società di gestione Sogaer, Geasar e Sogeaal, con l’obiettivo di dare vita a una rete aeroportuale unica per l’intera isola.

La strategia alla base dell’accordo si inserisce nel quadro del Piano Nazionale degli Aeroporti e mira a rafforzare efficienza, sostenibilità e competitività del sistema sardo, valorizzando al tempo stesso le diverse funzioni dei singoli scali e i territori di riferimento.

Secondo quanto previsto, l’integrazione non si limita a una riorganizzazione societaria, ma rappresenta uno strumento per migliorare la gestione complessiva della mobilità, della continuità territoriale e dello sviluppo turistico ed economico della Sardegna.

Il documento individua alcuni passaggi chiave: il possibile conferimento della partecipazione della Camera di Commercio di Cagliari-Oristano in Sogaer nella nuova holding “Aeroporti di Sardegna”, l’ingresso della Regione Autonoma della Sardegna nella compagine societaria e la definizione di un modello di governance che preveda un equilibrio tra ruolo pubblico e gestione industriale privata.

Particolare rilievo viene attribuito proprio alla Regione Sardegna, considerata elemento strategico per garantire il coordinamento delle politiche di sviluppo territoriale e degli investimenti infrastrutturali legati al sistema aeroportuale.

Il Term Sheet prevede inoltre la creazione di un Comitato dedicato al monitoraggio delle strategie di sviluppo, con funzioni consultive e informative sui piani industriali, sugli investimenti e sulla continuità territoriale.

Il processo ora proseguirà con approfondimenti tecnici, giuridici ed economico-finanziari, oltre alle necessarie autorizzazioni. Tra gli obiettivi figura anche la presentazione dell’istanza per il riconoscimento ufficiale della rete aeroportuale sarda, attraverso un piano industriale unitario per i tre scali.

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