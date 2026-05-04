Continuità territoriale in Sardegna: la Regione respinge l’ipotesi di aumento delle tariffe aeree

L’assessora ai Trasporti della Regione Sardegna, Barbara Manca, interviene sul tema dell’aumento dei costi del carburante e sulle preoccupazioni legate a possibili rincari delle tariffe aeree per i passeggeri che viaggiano in regime di continuità territoriale.

Manca evidenzia come l’attuale sistema di collegamenti aerei, basato sulla continuità territoriale e regolato da un decreto ministeriale conforme alla normativa europea, non preveda aumenti tariffari a carico dei residenti. Tale assetto, sottolinea, è frutto di una scelta precisa che non può essere modificata in maniera unilaterale o in risposta a situazioni emergenziali.

Secondo l’assessora, la priorità resta la tutela dei cittadini sardi e del diritto alla mobilità a condizioni eque. Pur riconoscendo la complessità del momento e le difficoltà che il settore del trasporto aereo sta affrontando a causa dei costi energetici, la Regione si dice disponibile a un confronto istituzionale strutturato.

Un eventuale aggiornamento del sistema, spiega, potrà avvenire solo attraverso un dialogo formale tra Ministero, Regione ed ENAC, con l’obiettivo di garantire la sostenibilità del modello senza scaricare nuovi oneri sugli utenti.

Manca sottolinea inoltre che limitarsi a indicare l’aumento delle tariffe come unica soluzione non rappresenta un approccio efficace: è invece necessario individuare misure concrete e condivise.

In chiusura, l’assessora ribadisce l’impegno della Regione Sardegna, rappresentata dall’Regione Sardegna, nel difendere la continuità territoriale come servizio pubblico essenziale, da preservare con strumenti adeguati e nel rispetto della specificità dell’isola.

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