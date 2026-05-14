ITA Airways lancia le Green Fare: voli più sostenibili e vantaggi per i passeggeri

ITA Airways amplia la propria proposta commerciale introducendo le nuove Green Fare, una tipologia di tariffe che integra un contributo dedicato a iniziative ambientali per la riduzione delle emissioni di CO₂.

Queste nuove soluzioni tariffarie — Economy Green, Premium Economy Green e Business Green — sono attivabili con un semplice clic e disponibili su voli nazionali, europei e su alcune tratte intercontinentali. L’obiettivo è permettere ai passeggeri di partecipare attivamente a progetti certificati per la tutela del clima e allo sviluppo dei carburanti sostenibili per l’aviazione (SAF), utilizzati nei futuri voli.

Sulle rotte interne ed europee, la compensazione delle emissioni per passeggero viene suddivisa con una logica mista: l’80% è destinato a programmi ambientali di alta qualità, mentre il 20% sostiene l’introduzione dei SAF. Per i collegamenti intercontinentali abilitati, invece, la ripartizione cambia: il 90% viene indirizzato a progetti climatici e il 10% allo sviluppo dei carburanti sostenibili. Le Green Fare non sono previste sulle tratte da e per Stati Uniti, Canada e Giappone.

Oltre all’impatto ambientale positivo, queste tariffe offrono anche benefici aggiuntivi ai viaggiatori, come un accumulo maggiorato di miglia e punti nel programma fedeltà Miles&More, una maggiore elasticità nelle modifiche di prenotazione e tutti i servizi inclusi nelle tariffe Economy o Business Saver.

Secondo ITA Airways, questa iniziativa risponde a una crescente attenzione dei passeggeri verso un modo di viaggiare più responsabile, in cui il volo non è solo esperienza di scoperta ma anche occasione per contribuire alla tutela del pianeta. L’azienda sottolinea inoltre che il progetto si inserisce nel percorso condiviso con il Gruppo Lufthansa per rendere il trasporto aereo sempre più sostenibile e integrato.

La compagnia ha fissato tra i propri obiettivi strategici il raggiungimento della neutralità carbonica entro il 2050. Per arrivarci sta investendo nel rinnovamento della flotta con aeromobili di nuova generazione, già al 74% della sua composizione, oltre che nell’utilizzo crescente di carburanti sostenibili e nel miglioramento continuo dell’efficienza operativa.

Il lancio delle Green Fare rientra anche nel processo di armonizzazione dei servizi digitali con quelli del Gruppo Lufthansa. Tra le novità recenti figura la piattaforma “ONCE”, pensata per semplificare il check-in online da sito e app, rendendo l’esperienza più fluida e coerente con quella delle altre compagnie del gruppo.

Le nuove tariffe Green Fare sono già acquistabili sui canali ufficiali di ITA Airways, tra cui sito web e applicazione mobile.

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