Enac, “Una giornata in aeroporto”: parte il progetto per avvicinare i giovani al mondo dell’aviazione
di Redazione
Promuovere la cultura del volo e offrire agli studenti nuove opportunità di orientamento professionale nel settore aeroportuale. Con questi obiettivi nasce “Una giornata in aeroporto”, il nuovo progetto ideato da Enac Servizi, che prenderà il via il 3 giugno presso l’Aeroporto di Roma Urbe.
L’iniziativa sarà poi estesa progressivamente agli altri scali gestiti dalla società su tutto il territorio nazionale, con l’intento di rafforzare il legame tra formazione scolastica e mondo dell’aviazione.
Protagonisti della prima giornata saranno gli studenti di una classe del Liceo Scientifico “Amedeo Avogadro” di Roma, che vivranno un’esperienza immersiva alla scoperta delle attività aeroportuali. Il programma prevede visite guidate alle strutture dello scalo, attività pratiche con simulatori di volo, oltre all’osservazione diretta del lavoro in torre di controllo, nelle scuole di volo e nelle officine di manutenzione.
Il progetto punta a far conoscere da vicino il funzionamento di un aeroporto e a sensibilizzare i giovani sulle diverse figure professionali del settore, in un comparto considerato strategico e in continua evoluzione.
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