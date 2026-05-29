Gesap approva il bilancio 2025: crescita del traffico e forte solidità per l’aeroporto di Palermo

Il Consiglio di amministrazione di GESAP, società di gestione dell’aeroporto internazionale “Falcone Borsellino” di Palermo, ha approvato il progetto di bilancio d’esercizio 2025, che sarà sottoposto all’assemblea dei soci. Il CdA, presieduto da Salvatore Burrafato e composto dall’amministratore delegato Gianfranco Battisti, dal vicepresidente Alessandro Albanese e dai consiglieri Giovanna Chiavetta e Giovanni Maniscalco, ha confermato risultati economici e patrimoniali in crescita.

Il bilancio evidenzia la solidità della società e il proseguimento del percorso di sviluppo dello scalo. Il valore della produzione si attesta a 78,6 milioni di euro, mentre l’Ebitda supera i 24 milioni. Il margine operativo lordo raggiunge 20,1 milioni di euro, con un risultato ante imposte pari a 13,8 milioni e un utile netto superiore ai 10 milioni di euro.

Nel corso del 2025, l’aeroporto di Palermo ha registrato 9.209.510 passeggeri, con un incremento del 3,4% rispetto all’anno precedente. La crescita è stata trainata soprattutto dal traffico internazionale, aumentato dell’11,54%, segnale del rafforzamento del posizionamento dello scalo sui mercati esteri e dell’espansione del network di collegamenti.

Positivo anche l’andamento delle attività commerciali non aviation, che segnano un aumento complessivo dei ricavi del 4,8%. Tra i comparti in crescita figurano rent a car, parcheggi, retail, food & beverage e subconcessioni, tutti in aumento rispetto al 2024.

Sul fronte degli investimenti, la programmazione di medio termine prevede interventi per 87,5 milioni di euro, finanziati interamente con risorse proprie, a conferma della capacità di autofinanziamento della società. Tra le opere già realizzate figurano interventi di adeguamento sismico del terminal, miglioramenti agli impianti di sicurezza e la sostituzione dei pontili di imbarco.

Sono inoltre in corso ulteriori progetti strategici, tra cui il potenziamento delle infrastrutture air side, l’ampliamento del terminal passeggeri, nuove aree commerciali e interventi per la sostenibilità ambientale, come l’installazione di impianti fotovoltaici.

Il presidente Salvatore Burrafato ha espresso soddisfazione per i risultati raggiunti, sottolineando la solidità economica dello scalo e il ruolo strategico dell’aeroporto per la Sicilia. Anche l’amministratore delegato Gianfranco Battisti ha evidenziato come la crescita del traffico e lo sviluppo delle attività commerciali confermino la competitività dello scalo e la sua capacità di sostenere gli investimenti futuri.

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