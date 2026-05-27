Sciopero aerei 29 maggio: previsti forti disagi per i voli e la mobilità in Italia

Venerdì 29 maggio 2026 si prospetta una giornata particolarmente critica per il trasporto aereo in Italia. È stato infatti indetto uno sciopero nazionale di 24 ore che potrebbe provocare pesanti disservizi e cancellazioni, con un impatto significativo su passeggeri e operatori del settore.

La protesta, proclamata dal sindacato CUB Trasporti, coinvolgerà il personale addetto all’assistenza a terra negli aeroporti e le società collegate. A complicare ulteriormente il quadro è la contemporanea mobilitazione che interesserà anche altri comparti del trasporto, inclusi ferrovia e rete autostradale, con effetti a catena sugli spostamenti da e verso gli scali.

Secondo le stime riportate, durante la giornata potrebbero essere cancellati fino a 1.150 voli, con circa 179 mila passeggeri coinvolti nelle partenze. A questi numeri si aggiungono i possibili ritardi e le ripercussioni sui voli in arrivo, oltre alle difficoltà nei collegamenti terrestri verso gli aeroporti.

Per ridurre i disagi, l’ENAC ha confermato l’applicazione delle fasce orarie di garanzia previste dalla normativa. I voli sono tutelati nelle fasce 07:00–10:00 e 18:00–21:00, durante le quali l’operatività deve essere garantita. Al di fuori di questi orari, è consentito operare solo una parte limitata dei collegamenti programmati. I voli intercontinentali in arrivo restano sempre assicurati, mentre per le partenze deve essere garantita una quota minima di operatività.

Inoltre, per le rotte nazionali verso le isole è prevista almeno una coppia di voli giornalieri andata e ritorno, indipendentemente dalla mobilitazione.

Lo sciopero rappresenta quindi un potenziale momento di forte criticità per la mobilità nazionale, con impatti rilevanti soprattutto per chi ha programmato viaggi di lavoro o trasferte nel corso della giornata.

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