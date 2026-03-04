Una molecola liquida che conserva il sole per mesi: la svolta nell’accumulo energetico
di R.S.
Un fluido capace di catturare l’energia della luce solare, immagazzinarla nei propri legami chimici e restituirla sotto forma di calore anche dopo mesi. È quanto emerge da uno studio pubblicato su Science, che descrive un innovativo sistema molecolare con prestazioni superiori rispetto alle soluzioni analoghe finora sperimentate.
Il cuore della ricerca è una molecola liquida progettata per assorbire energia luminosa e trasformarla in energia chimica stabile. Una volta “caricata” dal sole, la sostanza può rimanere in questo stato ad alta energia per lunghi periodi, senza perdite significative, fino al momento in cui viene attivata per rilasciare il calore accumulato.
Il dato più rilevante riguarda la densità energetica: 1,65 megajoule per chilogrammo (MJ/kg), un valore che supera quello delle migliori molecole simili studiate finora nel campo dell’accumulo solare molecolare. In termini pratici, l’energia rilasciata è sufficiente a portare l’acqua fino all’ebollizione, dimostrando un potenziale concreto per applicazioni termiche.
A differenza delle batterie tradizionali, che immagazzinano elettricità, questo sistema conserva direttamente energia solare sotto forma di energia chimica. Ciò apre scenari interessanti per lo stoccaggio stagionale del calore, una delle sfide centrali della transizione energetica: catturare l’energia nei mesi più soleggiati e utilizzarla quando necessario, anche a distanza di tempo.
La ricerca si inserisce nel filone dei cosiddetti sistemi solari molecolari a cambiamento di stato energetico, una tecnologia ancora in fase di sviluppo ma sempre più promettente per applicazioni domestiche e industriali. Se scalabile su larga scala, potrebbe offrire una soluzione innovativa e duratura per l’accumulo dell’energia rinnovabile.
