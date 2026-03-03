I re degli algoritmi sotto pressione: consumi energetici record e dubbi sulla sostenibilità. Trump: “Dovranno produrre energia”

I colossi degli algoritmi corrono in Borsa, ma l’energia che alimenta la rivoluzione dell’intelligenza artificiale inizia a diventare un nodo centrale. Dopo i conti record annunciati da Nvidia, simbolo globale della corsa ai chip per l’AI, i mercati finanziari si interrogano sulla sostenibilità energetica di un modello di crescita che richiede quantità sempre maggiori di elettricità.

I data center che ospitano reti neurali, piattaforme di cloud computing e sistemi di intelligenza artificiale generativa consumano energia in misura crescente. L’addestramento dei modelli più avanzati richiede enormi capacità di calcolo, con un impatto significativo sulle reti elettriche nazionali. Secondo diverse stime di settore, nei prossimi anni la domanda di elettricità legata all’AI potrebbe aumentare in modo esponenziale, mettendo sotto pressione infrastrutture già provate dalla transizione energetica e dall’elettrificazione di trasporti e industria.

In questo contesto si inseriscono le dichiarazioni di Donald Trump, che ha rilanciato un tema destinato a pesare nel dibattito politico ed economico: “Dovranno produrre energia”, ha affermato riferendosi ai grandi gruppi tecnologici, suggerendo che le aziende dell’AI dovranno contribuire direttamente alla generazione elettrica necessaria per sostenere le proprie attività.

Il messaggio è chiaro: l’innovazione non può prescindere dall’autosufficienza energetica. L’ipotesi è che i big tech investano in impianti dedicati, dalle rinnovabili al nucleare di nuova generazione, per alimentare i propri data center senza gravare eccessivamente sulle reti pubbliche.

I mercati, intanto, iniziano a valutare il rischio che la crescita vertiginosa dei ricavi – come quelli registrati da Nvidia grazie alla domanda di chip per l’AI – possa scontrarsi con costi infrastrutturali sempre più elevati. Non si tratta solo di bollette energetiche, ma di investimenti in reti, sistemi di raffreddamento, terreni e autorizzazioni.

La sfida è duplice: mantenere la leadership tecnologica globale e allo stesso tempo garantire un equilibrio tra sviluppo digitale e sostenibilità ambientale. Se l’AI è il motore della nuova rivoluzione industriale, l’energia ne è il carburante. E il prezzo di quel carburante, economico e ambientale, sarà uno dei fattori decisivi per il futuro del settore.

