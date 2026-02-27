Premio Europeo per le Comunità Energetiche Rinnovabili

La Commissione Europea lancia un premio da 1 milione di euro per le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) che abbiano sviluppato modelli di governance socialmente inclusivi e innovativi, con scadenza per le candidature il 25 giugno 2026. Le CER permettono a cittadini, imprese e autorità locali di produrre, gestire e condividere energia rinnovabile in modo collettivo, democratico e partecipativo, coinvolgendo oggi quasi un milione di cittadini in tutta Europa. Possono candidarsi associazioni, cooperative, ONG, SRL fino a 10.000 membri, comprese comunità transfrontaliere, purché rientrino nelle definizioni UE di comunità energetica. I criteri di selezione riguardano l’inclusività, la governance interna, la transizione locale e regionale e l’innovazione nell’integrazione energetica e ambientale. Il premio riconoscerà fino a dieci comunità, con un primo premio di 350.000 euro, secondo premio 200.000 euro, terzo 100.000 euro e dal quarto al decimo 50.000 euro ciascuno, con l’obiettivo di ispirare altre CER e promuovere innovazione sociale e partecipazione democratica nell’energia pulita.

