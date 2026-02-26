Andion CH4 Renewables acquisisce l’impianto a biometano di Cella Dati e punta all’espansione

Andion CH4 Renewables ha sottoscritto un accordo vincolante con Iren e Sar per l’acquisizione del 100% dell’impianto di biometano situato a Cella Dati, in provincia di Cremona.

L’operazione prevede il potenziamento della struttura, che passerà dall’attuale capacità installata di circa 45 GWh a 56 GWh, rafforzando il contributo alla produzione di energia rinnovabile sul territorio.

Collegato direttamente alla rete nazionale del gas, l’impianto è alimentato da rifiuti organici di origine agricola ed è stato tra i primi in Italia nel suo genere. Attraverso un processo di digestione anaerobica, i residui agricoli vengono trasformati in biometano rinnovabile di alta qualità, conforme al cosiddetto “Decreto Biometano” del 2022.

Il biogas generato naturalmente non viene disperso in atmosfera, ma valorizzato per sostituire combustibili fossili tradizionali. Secondo il gruppo, questo consente di ottenere riduzioni significative e misurabili delle emissioni di gas serra lungo l’intero ciclo di vita del prodotto.

Nell’operazione, Andion è stata assistita dallo studio legale De Berti Jacchia Franchini Forlani, mentre Parola Associati ha affiancato Iren e Sar.