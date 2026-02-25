Energia: idrogeno e IA, aperte le candidature alla Summer School ENEA 2026

Sono aperte fino al 20 marzo 2026 le iscrizioni alla quinta edizione della Hydrogen Summer School, promossa dal Dipartimento Tecnologie Energetiche e Fonti Rinnovabili (TERIN) di ENEA insieme all’Associazione Italiana di Ingegneria Chimica e al Dipartimento di Ingegneria Chimica, Materiali e Ambiente della Sapienza Università di Roma.

L’edizione 2026, in programma dal 26 al 29 maggio presso il Centro Ricerche ENEA Casaccia di Roma, sarà dedicata al tema “Hydrogen & e-Fuels: Innovation and Artificial Intelligence for the Energy of the Future”. Al centro del percorso formativo il ruolo dell’idrogeno e degli e-fuel, liquidi e gassosi, come soluzioni energetiche sostenibili, insieme all’applicazione dell’intelligenza artificiale – dai digital twin agli strumenti predittivi – per ottimizzare i processi industriali, in particolare nei settori hard-to-abate ad alta intensità energetica.

La Summer School si svolgerà in lingua inglese e accoglierà fino a 50 partecipanti tra dottorandi, ricercatori e giovani professionisti impegnati nello sviluppo delle tecnologie dell’idrogeno. Il programma alternerà lezioni specialistiche con esperti del settore e attività di gruppo focalizzate su processi, tecnologie e scenari della filiera dell’idrogeno.

Secondo Giulia Monteleone, direttrice del Dipartimento TERIN di ENEA, l’interesse verso l’idrogeno è in costante crescita e lo sviluppo di questa filiera rappresenta un elemento chiave per la competitività industriale nazionale ed europea. L’obiettivo è offrire una formazione di alto livello che analizzi opportunità, potenzialità e criticità per un’implementazione economicamente sostenibile nel sistema energetico.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.