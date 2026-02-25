Energia: idrogeno e IA, aperte le candidature alla Summer School ENEA 2026
di R.S.
L’edizione 2026 sarà dedicata al tema “Hydrogen & e-Fuels: Innovation and Artificial Intelligence for the Energy of the Future”
Sono aperte fino al 20 marzo 2026 le iscrizioni alla quinta edizione della Hydrogen Summer School, promossa dal Dipartimento Tecnologie Energetiche e Fonti Rinnovabili (TERIN) di ENEA insieme all’Associazione Italiana di Ingegneria Chimica e al Dipartimento di Ingegneria Chimica, Materiali e Ambiente della Sapienza Università di Roma.
L’edizione 2026, in programma dal 26 al 29 maggio presso il Centro Ricerche ENEA Casaccia di Roma, sarà dedicata al tema “Hydrogen & e-Fuels: Innovation and Artificial Intelligence for the Energy of the Future”. Al centro del percorso formativo il ruolo dell’idrogeno e degli e-fuel, liquidi e gassosi, come soluzioni energetiche sostenibili, insieme all’applicazione dell’intelligenza artificiale – dai digital twin agli strumenti predittivi – per ottimizzare i processi industriali, in particolare nei settori hard-to-abate ad alta intensità energetica.
La Summer School si svolgerà in lingua inglese e accoglierà fino a 50 partecipanti tra dottorandi, ricercatori e giovani professionisti impegnati nello sviluppo delle tecnologie dell’idrogeno. Il programma alternerà lezioni specialistiche con esperti del settore e attività di gruppo focalizzate su processi, tecnologie e scenari della filiera dell’idrogeno.
Secondo Giulia Monteleone, direttrice del Dipartimento TERIN di ENEA, l’interesse verso l’idrogeno è in costante crescita e lo sviluppo di questa filiera rappresenta un elemento chiave per la competitività industriale nazionale ed europea. L’obiettivo è offrire una formazione di alto livello che analizzi opportunità, potenzialità e criticità per un’implementazione economicamente sostenibile nel sistema energetico.
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Condividi:
Altre notizie