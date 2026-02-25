Dall'energia solare ai vaccini mRNA: la nuova rotta UE-Africa con la BEI

Salute, energia, infrastrutture e sostegno alle piccole e medie imprese: l’agenda della Banca europea per gli investimenti (BEI) per l’Africa nel 2025 è ambiziosa. Più di un terzo dei prestiti e finanziamenti erogati (3,1 miliardi di euro su 9 miliardi) sono stati destinati al continente, con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo sostenibile, rafforzare la stabilità e creare posti di lavoro. I principali beneficiari sono stati Marocco, Nigeria, Mauritania, Egitto e Malawi, con interventi anche in Gambia, São Tomé e Príncipe e Sierra Leone, e il 46% dei fondi è stato dedicato a progetti climatici e sostenibili.

In campo sanitario, la BEI ha sostenuto la produzione di vaccini molecolari in Ruanda e la campagna nazionale contro il cancro al collo dell’utero in Angola. Sul fronte energetico e infrastrutturale, sono stati finanziati il progetto solare Obelisk in Egitto, l’elettrificazione rurale in Cameroon, la produzione di acqua potabile in Marocco e lo sviluppo dell’economia blu in Mauritania e Capo Verde. Per le imprese locali sono stati stanziati oltre 350 milioni di euro, con attenzione a donne e giovani, in Mauritania, Costa d’Avorio, Sierra Leone e Guinea.

La BEI collabora inoltre con il Gruppo Banca Mondiale per ridurre i rischi percepiti dai capitali privati nei mercati emergenti tramite il Global Emerging Markets Risk Database (GEMs). Tutti gli interventi rientrano nella strategia EU Global Gateway, lanciata nel 2021 per rafforzare collegamenti energetici, digitali e dei trasporti e potenziare istruzione, ricerca e sanità in risposta alla crescente influenza economica cinese.

