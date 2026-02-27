Energia idroelettrica: una delle più importanti risorse green

L’energia idroelettrica sfrutta il ciclo dell’acqua, una fonte rinnovabile, e rappresenta da decenni una risorsa chiave nel mix energetico globale e italiano. In Italia, le prime centrali risalgono alla fine dell’Ottocento; oggi, pur essendo superata da sole ed eolico, resta fondamentale (54.757 GWh prodotti nel 2024).



Prospettive Globali - Le rinnovabili stanno crescendo rapidamente: solare ed eolico guidano l’espansione, mentre l’idroelettrico mantiene un ruolo cruciale nella transizione dai combustibili fossili. Entro il 2026, la produzione rinnovabile supererà stabilmente quella da carbone.



Idroelettrico in Puglia - La Puglia contribuisce marginalmente all’idroelettrico nazionale (8,5 GWh nel 2024), con 10 centrali attive tra cui la storica Centrale “Battaglia” di Villa Castelli (ripresa nel 2009). La regione eccelle invece in eolico (3,1 GW) e fotovoltaico (3,3 GW), diventando un punto di riferimento per le energie rinnovabili in Italia.

