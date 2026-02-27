Istat: industria e servizi chiudono il 2025 in crescita, ma l’energia pesa sulla ripresa

A dicembre 2025 industria e servizi mostrano segnali di rafforzamento, ma il comparto energetico rallenta la dinamica complessiva. È quanto emerge dagli ultimi dati diffusi dall’Istat, che fotografano una chiusura d’anno a due velocità per l’economia italiana.

La produzione industriale registra un andamento positivo, trainato in particolare dai beni strumentali e dai beni di consumo. Le imprese che producono macchinari e attrezzature confermano una fase di recupero legata agli investimenti produttivi, mentre i beni destinati al consumo beneficiano di una domanda interna più stabile rispetto ai mesi precedenti.

A frenare il quadro complessivo è invece il settore energetico, che segna una flessione dell’1,6%. Il calo riflette sia dinamiche di mercato sia un contesto caratterizzato da volatilità dei prezzi e da una domanda meno sostenuta rispetto ai picchi registrati negli anni precedenti. L’energia continua quindi a rappresentare un elemento di vulnerabilità per la ripresa industriale.

Anche il comparto dei servizi evidenzia una crescita, confermando una tendenza che negli ultimi mesi ha sostenuto il Pil più dell’industria manifatturiera. In particolare, risultano dinamici i servizi alle imprese e alcune attività legate al commercio, segno di una graduale normalizzazione dell’attività economica.

Nel complesso, i dati di dicembre indicano un’economia che prova a consolidare la ripartenza, ma che resta esposta alle criticità del settore energetico. La capacità di rafforzare la produzione industriale e stabilizzare i costi dell’energia sarà determinante per trasformare i segnali positivi di fine anno in una crescita più strutturale nel 2026.