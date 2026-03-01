Dal Big Bang alla crisi climatica: l’energia che plasma universo e politica in un saggio di Battiston

Nel saggio “Energia. Una storia di creazione e distruzione”, il fisico Roberto Battiston ripercorre il ruolo dell’energia come filo conduttore della storia cosmica e umana: dalla nascita dell’universo con il Big Bang fino alle sfide della transizione ecologica.

Come sottolinea l’astrofisica Patrizia Caraveo nella sua recensione per media.inaf.it, l’energia è il motore di ogni trasformazione, dalle stelle alla vita sulla Terra, ma anche il fattore che determina sviluppo o declino delle nazioni.

Il libro affronta poi il nodo cruciale dei combustibili fossili e del cambiamento climatico, ricordando l’Accordo di Parigi e le difficoltà emerse alla COP30 di Belém, dove gli impegni per la decarbonizzazione sono apparsi insufficienti.

Nonostante i rallentamenti politici, il 2025 ha segnato il sorpasso globale del solare nella produzione elettrica, risultato indicato da Science come “Breakthrough of the Year”.

