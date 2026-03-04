NextChem si trasforma: verso una piattaforma tecnologica integrata con oltre 80 soluzioni

NextChem accelera il proprio percorso evolutivo e rafforza il posizionamento come piattaforma industriale integrata nei settori energia e chimica. Non più soltanto licensing tecnologico e servizi di ingegneria, ma un modello capace di presidiare l’intera catena del valore, dalla materia prima al prodotto finale.

A illustrare la nuova visione è stato Fabio Fritelli, managing director della società, intervenendo al Capital Markets Day 2026. Il manager ha evidenziato come l’integrazione tra tecnologie proprietarie e competenze ingegneristiche consenta al gruppo di sviluppare soluzioni complete lungo tutta la filiera industriale.

Il portafoglio tecnologico ha già superato le 50 tecnologie industriali disponibili sul mercato. Con l’integrazione di Balestra, il numero salirà oltre quota 80, ampliando in modo significativo la capacità di copertura nei diversi segmenti della chimica e dell’energia.

Parallelamente, NextChem sta ridefinendo il proprio modello di business. Oltre al tradizionale licensing e ai servizi di ingegneria, l’azienda sta investendo nello sviluppo di piattaforme digitali e in attività di supporto operativo agli impianti, con l’obiettivo di affiancare i clienti anche nella fase gestionale e nel miglioramento continuo delle performance industriali.

La strategia punta a costruire un’offerta integrata, tecnologicamente avanzata e sostenibile dal punto di vista economico, rafforzando il ruolo del gruppo come partner industriale a 360 gradi nella trasformazione dei settori energetico e chimico.