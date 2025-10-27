Attualità

“Un Soffio di Speranza”: a Telenord presentato il concerto benefico al Carlo Felice

di Redazione

L’evento sostiene la campagna globale End Polio Now, che ha ridotto del 99,9% i casi di poliomielite nel mondo

Domenica 30 novembre, alle 16,30, il Teatro Carlo Felice di Genova ospiterà “Un Soffio di Speranza – Note per un Mondo senza Polio”, un concerto benefico promosso dagli 11 Rotary Club di Genova in collaborazione con il Distretto Rotary 2032, la Fondazione Teatro Carlo Felice e la Banda Musicale di Bolzaneto 1883.

L’evento sostiene la campagna globale End Polio Now, che ha ridotto del 99,9% i casi di poliomielite nel mondo.

In studio con Katia Gangale intervengono: Luigi Gentile, Governatore Distretto Rotary 2023; Ezio Fulcheri, Presidente Commissione Sanità Distretto Rotary 2023; e Letizia Tarantola, Rotaract Distretto 2032, che raccontano il valore sociale e umanitario dell’iniziativa.

