“Un gesto di cura e amore: il lascito solidale”: l'appello della Fondazione Gigi Ghirotti

“Un gesto di cura e amore: il lascito solidale”, promosso dalla Fondazione Gigi Ghirotti Genova ETS con il patrocinio del Consiglio Nazionale del Notariato e del Comune di Genova e la collaborazione del Consiglio Notarile dei Distretti riuniti di Genova e Chiavari in occasione della Giornata Internazionale del Lascito Solidale. L’iniziativa nasce per promuovere la cultura del testamento solidale come gesto di responsabilità civile, continuità del bene comune e sostegno concreto ai più fragili.

Un incontro per parlare di futuro, responsabilità, altruismo e bene comune. Una preziosa occasione per promuovere la cultura del testamento solidale come scelta consapevole e strumento di responsabilità civile, continuità del bene comune e sostegno agli Enti del Terzo Settore, attraverso il coinvolgimento di istituzioni, professionisti e cittadini, per un importante momento di riflessione e approfondimento.

Presenti il Prof. Franco Henriquet, Presidente della Fondazione Gigi Ghirotti, del Presidente del Consiglio Notarile di Genova e Chiavari Michele Biagini e della Consigliera nazionale del Notariato e Presidente della Fondazione Italiana del Notariato Rosaria Bono. Seguiranno gli interventi tecnici dei notai Alessandra Donato e Marinella Gloria Casarino, e del dott. Maurizio Astuni, commercialista esperto in ETS. A seguire, la dott.ssa Emanuela Di Pietro, Presidente del Comitato Testamento Solidale, presenterà la campagna nazionale dedicata al tema. L’incontro si concluderà con una testimonianza che offrirà uno sguardo umano sul valore di questa scelta e, infine, con l’intervento di chiusura del Vicepresidente Avv. Stefano Rossi.

«Il lascito solidale è un atto che va oltre la vita – sottolinea il Prof. Franco Henriquet – perché rappresenta un gesto d’amore e di fiducia verso la comunità, capace di dare continuità alle cure e sostegno, un atto che può garantire continuità a progetti di assistenza e solidarietà».

«Credo che giornate come queste abbiano una grande importanza – dice la sindaca di Genova Silvia Salis – perché servono a far conoscere ad un’ampia platea di persone un’opportunità poco conosciuta come quella del lascito solidale. Ci sono molti modi per sostenere associazioni come la Gigi Ghirotti nel qui e ora, ma pensare a come

poter essere ancora parte attiva nel “dopo di noi” rappresenta un atto di altruismo e di generosità che può continuare a fare la differenza»

