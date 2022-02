Un calcio alla guerra: tutte le partite inizieranno cinque minuti dopo

di Maria Grazia Barile

Il presidente Figc Gravina: "Lo sport non fa politica ma reclama a gran voce la pace, non vogliamo girarci dall’altra parte"

Tutte le partite del weekend inizieranno cinque minuti dopo. La decisione è stata presa dalla Figc in segno di solidarietà e sostegno all'Ucraina. ll Presidente Gabriele Gravina ha lanciato, tramite i canali ufficiali della Federazione, un messaggio contro la guerra: "I valori universali dello sport ci impongono una riflessione. Non vogliamo girarci dall’altra parte. Interpretando un sentimento diffuso nell’opinione pubblica italiana, che attraversa in modo trasversale anche il nostro mondo, vogliamo mandare un messaggio chiaro, il movimento calcistico nazionale è sensibile e molto preoccupato per quello che sta accadendo in queste ore, lo sport non fa politica ma reclama a gran voce la pace".