Serie A, Gravina chiede il rinvio del turno di campionato del 20 marzo: "È un aiuto alla Nazionale"

di Maria Grazia Barile

Il presidente della Figc sottolinea: "Il 24 marzo ci sono i playoff di qualificazione al Mondiale, Mancini avrebbe qualche giorno in più a disposizione"

Gabriele Gravina chiede il rinvio della 30ma giornata di campionato. Il presidente della FIGC cerca così di agevolare la Nazionale, in campo il 24 marzo con la Macedonia, per la prima gara dei playoff di qualificazione ai Mondiali in Qatar. Le sue dichiarazioni a Radio anch'io lo sport: "Abbiamo chiesto alla Lega il rinvio del turno di campionato del 20 marzo per aiutare la Nazionale ai playoff del Mondiale, anche se sappiamo quanto sia intasato il calendario della Serie A. Vedremo".

Il rinvio permetterebbe a Roberto Mancini di avere i giocatori a disposizione qualche giorno in più per preparare la sfida con la Macedonia di giovedì 24 marzo alle 20.45 a Palermo.