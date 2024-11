Ginnastica, tutto pronto per il Freddy Grand Prix: le stelle azzurre in pedana a Genova

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Manca pochissimo al primo evento sold out del nuovo Palasport di Genova. Alle ore 14.00 di sabato 23 novembre si apriranno infatti i cancelli al pubblico del Freddy Grand Prix, la festa che coinvolge tutte le stelle della ginnastica italiana: un evento che in soli 15 giorni ha bruciato tutti i biglietti disponibili e che sarà gremito di giovani entusiaste di poter applaudire le loro beniamine. Un altro grande appuntamento del calendario di Genova 2024, capitale europea dello sport.

Atlete da leggenda - L’evento in questa edizione avrà una formula inedita con due team, capitanati da due fuoriclasse della ginnastica italiana, Vanessa Ferrari e Alessia Maurelli, che si sfideranno su varie prove della propria specialità. Saranno presenti le ginnaste e i ginnasti che hanno partecipato ai Giochi Olimpici di Parigi, a cominciare dalle undici medagliate: Alice D’Amato, primo oro olimpico della artistica femminile italiana, conquistato alla trave, le “Fate” Angela Andreoli, Manila Esposito, Elisa Iorio e Giorgia Villa che, con la stessa Alice, hanno regalato all’Italia, dopo 96 anni, il secondo argento nel concorso a squadre donne, insieme alle vincitrici delle medaglie di bronzo: la giovane Esposito alla trave; Sofia Raffaeli, bronzo nel concorso generale e primo podio olimpico italiano nella ritmica individuale, oltre al terzo posto delle “Farfalle” Alessia Maurelli, Martina Centofanti, Agnese Duranti, Daniela Mogurean e Laura Paris, con la riserva Alessia Russo.

Non mancheranno, ovviamente, gli atleti della nazionale maschile – Yumin Abbadini, Mario Macchiati, Lorenzo Minh Casali e Carlo Macchini – giunti sesti nella finale olimpica, miglior piazzamento da Barcellona ’92, e Milena Baldassarri, finalista sia a Tokyo sia a Parigi.

All’evento parteciperanno anche le Sezioni non olimpiche di Aerobica, Acrobatica e la promozionale della Ginnastica per Tutti.

Solidarietà e inclusività - Il Comitato Organizzatore Locale ha scelto di mettere a disposizione dei vincitori un contributo di 10.000 euro, che sarà devoluto alla Fondazione GaslinInsieme per l’acquisto di strumentazioni per la sala operatoria di Cardiochirurgia.

Un’opportunità davvero speciale per il pubblico e in particolare quello genovese di abbracciare due concittadine eccellenti come Alice D’Amato e la gemella Asia, regina all around continentale, fermata nella sua corsa verso l’Olimpo da un infortunio agli Europei di Rimini, ma sempre vicina alla sorella, con la quale ha condiviso le emozioni d’Oltralpe e le celebrazioni dei giorni successivi.

Come ogni anno il Freddy Grand Prix chiude la stagione agonistica e il 2024 è stato davvero un anno indimenticabile per la Federazione Ginnastica d’Italia e lo spettacolo di sabato entusiasmerà tutti coloro che a Genova potranno applaudire dal vivo le atlete e gli atleti in gara in un’atmosfera di gioia e divertimento.

Grande spettacolo - L’evento, grazie al suo Title Sponsor Freddy, ospiterà una delle giovani cantanti più amate, Sarah Toscano, la vincitrice di Amici2023, che delizierà il pubblico con tre canzoni: Roulette, Sexy Magica e Tacchi fra le dita. Sarah Toscano è la giovane promessa del panorama pop italiano, che in breve tempo ha saputo farsi notare grazie al suo carisma e alla sua energia. La sua hit “Sexy Magica” ad oggi conta oltre 10,6 milioni di stream, e a luglio ha aperto l’unica data italiana del concerto dei Black Eyed Peas a Milano. Da poco è uscito il suo nuovo singolo Tacchi (fra le dita), presentato in anteprima nella scuola di Amici.

Al termine dell’evento presso l’area Freddy Sarah sarà disponibile per autografi, insieme ad Alessia Maurelli, mentre le Fate saranno ospiti allo stand di Sigoa.

Il programma della giornata - Dopo l’apertura da parte degli atleti della Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali (FISDIR) e di Special Olympics che si esibiranno su vari attrezzi, la giornata proseguirà con il Gala, con esibizioni di ritmica, acrobatica, artistica e aerobica.

La seconda parte sarà dedicata alle sfide tra i due Team (Maurelli – Ferrari) ed è divisa in tre round, dove si assisterà a sfide di aerobica, acrobatica, Ginnastica per Tutti, ginnastica artistica maschile e femminile e ginnastica ritmica individuale.

La grande novità del Freddy Grand Prix di Ginnastica 2024 consiste nelle modalità di votazione per proclamare il Team vincitore: oltre alla valutazione dei giudici presenti in pedana per ogni specialità, anche il pubblico del Palasport potrà votare sul profilo IG @grandprixginnastica al termine di ogni round, dando la preferenza a uno dei due Team.

Al termine dei tre round la somma delle votazioni di giuria e pubblico decreteranno il Team vincitore. Il valore dei punteggi sarà 50% giuria e 50% votazione social da parte del pubblico.

