Genova, il presidente Figc Gravina: "Nel calcio serve una rivoluzione culturale"

di Maria Grazia Barile

Visita a Palazzo Ducale per l'esposizione della Coppa vinta agli Europei 2020: "Fiducioso per la qualificazione ai Mondiali"

Il presidente della Figc Gabriele Gravina in visita a Palazzo Ducale dove è esposta la Coppa di Euro 2020, vinta l'estate scorsa a Wembley dalla Nazionale di Roberto Mancini contro l'Inghilterra. Il trofeo sarà esposto oggi dalle 8 alle 17 nel porticato del palazzo.

Il numero uno della federazione ha parlato di una rivoluzione culturale necessaria nel mondo del calcio: "Ripartiremo con questa idea, come visione, come progetti, come valori che vanno al di là del gesto tecnico per lanciare verso il futuro il mondo del calcio".

Gravina ha aggiunto: "Genova diventerà capitale europea dello Sport nel 2024, e noi saremo qui. La Coppa che abbiamo esposto è di tutti gli italiani, la nostra Nazionale non ha perso la capacità di trasmettere entusiasmo. Come Mancini, sono fiducioso per la qualificazione ai Mondiali".