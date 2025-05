Ultimo weekend di Euroflora 2025, tutti gli eventi di oggi

Si chiuderà domani, domenica 4 maggio, la 13esima edizione di Euroflora, negli spazi del nuovo Waterfront di Levante.

Questi i principali eventi e appuntamenti da non perdere durante la visita tra i 154 giardini:

Superlativa dimostrazione della Collettiva Fioristi Liguri all’ Arena Tamerice. Pluripremiati per lo spazio da loro curato al primo piano del Padiglione Blu Jean Nouvel, Aleksandra Petrova ha incantato il pubblico, realizzando una coreografica composizione di fiori sistemati su una struttura a due piani, straordinariamente versatile perché gradevole a vedersi sia con i fiori freschi che con i fiori ormai essiccati ai quali possono essere di volta in volta aggiunti dettagli stagionali, come il mughetto in estate o bacche selvatiche in inverno. Il marito, in un simpatico botta e risposta con la moglie, ha utilizzato il ratan, materiale naturale usato in Liguria per impagliare le tipiche sedie chiavarine, per intrecciarlo con varietà di fiori provenienti da tutto il mondo come il panicum, helicornie, sanguisorbe e orchidee.

L’Associazione di Volontariato SempliceMente di Genova Pegli (attiva dal 1994 nella promozione di una visione positiva dell'handicap intellettivo e della sua piena integrazione sociale) è presente a Euroflora con una 'installazione dal titolo evocativo: "Siamo tutti naufraghi, ma insieme possiamo rifiorire" presso lo spazio di Piazzale Kennedy. Attraverso questo slogan potente, accompagnato dall'immagine di una figura solitaria alla deriva, SempliceMente invita i visitatori a un viaggio emotivo e concreto che esplora il profondo legame tra l'essere umano e l'ambiente. L'opera trasmette un messaggio universale di speranza, coraggio e fiducia, che nasce dalla consapevolezza di una fragilità condivisa per sfociare in un impegno collettivo nella cura del territorio e delle relazioni umane. I cubi di legno, realizzati durante un Laboratorio di autocostruzione partecipata a Pegli, si trasformano in zattere simboliche, strumenti di salvezza e di una possibile rinascita collettiva. Queste strutture sono il frutto del lavoro congiunto di persone con disabilità, bambini e cittadini, che hanno utilizzato materiali semplici e primordiali come terra cruda, fibre naturali e paglia. Proprio come l'istinto di sopravvivenza e la spinta a ricostruire, i materiali riflettono un'essenza basilare. Lungi dall'essere semplici rifugi d'emergenza, questi cubi si configurano come isole di accoglienza e di poesia, spazi abitabili che narrano storie di sostenibilità, coesione sociale e un futuro condiviso, con l'ambizioso obiettivo di sviluppare un prototipo di casa-famiglia. La natura non permanentemente ancorata al suolo di queste costruzioni le rende metafore viventi di un nuovo modo di abitare, dove la fragilità si converte in forza relazionale e la disabilità diviene una risorsa attiva per la trasformazione urbana e culturale. L'iniziativa di SempliceMente si inserisce in una visione "green" dell'edilizia sociale, promossa dall'associazione con un approccio attivo e non assistenzialista. L'organizzazione si pone come un ponte tra persone con disabilità, la cittadinanza e le istituzioni, dimostrando come la cura dell'ambiente urbano possa coincidere con la cura dell'anima civile e della dignità umana.

Sotto la tensostruttura, nello stand della Thailandia, che, nel 2026 ospiterà nella città di Udon Thani un’esposizione florovivaistica internazionale, grandi e piccini si sono divertiti a creare graziosi acchiappasogni con bastoncini di legno e fili di lana colorati. Al contempo, nella vincina area del Parco Nazionale Cinque Terre si è svolto un laboratorio molto partecipato che ha raccontato l’antica arte dei muri a secco, iscritta dal 2018 nella Lista del Patrimonio Immateriale dell’Umanità UNESCO.

Contemporaneamente nella vicina MSC Arena Ulivo, le volontarie del Comitato Culturale Quellicheatrastacistannobene hanno incuriosito i passanti illustrando il progetto di rigenerazione e valorizzazione del territorio La via delle Rose: un sentiero pedonale che collega Trasta a Murta, in Valpolcevera, ripulito dalle erbe infestanti per trasformarlo in un rigoglioso roseto con collezioni di Polyantha, Portland, Floribunda, Galliche, ammirabili lungo il cammino fino a giungere all’antico cimitero; qui, grazie alle visite guidate, organizzate periodicamente, si respira un’atmosfera senza tempo, alla riscoperta dell’affascinante storia di questo luogo che ha radici risalenti all’inizio dell’ Ottocento.

Presso lo spazio Iren, apprezzamento da parte delle famiglie, sia per le attività dedicate ai più piccoli, come il Jenga (gioco coi legnetti), il tangram e i laboratori di origami, come per quelle per adulti, che possono cimentarsi nel cruciverba. In omaggio una bustina con semi di basilico, prezzemolo ed erba cipollina e una pallina di semi di fiori selvatici.

SABATO 3 MAGGIO

Ore 10:00-11:00 Arena Leccio: Albergo dei Poveri, A.S.P. e Brignole presentano “Un’evoluzione attraverso i secoli nella missione dell’inclusività”

Ore 10:00-11:00 MSC Arena Ulivo: Legambiente Liguria APS presenta “Dalla foglia al foglio – storia della cellulosa”

Ore 10:00-11:00 Stand Parco Nazionale Cinque Terre: “Il paesaggio delle Cinque Terre nel Registro dei paesaggi rurali storici” con arch. Stefania Spina e dott. Matteo Perrone

Ore 10:00-18:00 Sala Agapanthus (piano ammezzato): Incontri a cura di ICE (Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane)

Ore 11:00-12:00 Stand Regione Liguria: Artigiani In Liguria – ceramica a cura di CERAMICHE REBORA DI CARLA REBORA

Ore 11:00-12:00 Stand Parco Nazionale Cinque Terre: Laboratorio “Diventa anche tu un bescantà” - Maschere personalizzate con i limoni delle Cinque Terre. Associazione Pro Loco Monterosso

Ore 11:30-12:00 MSC Arena Ulivo: Riviera Music Entertainment per “Harmony in Bloom” presenta Flowers Symphony Voices per chitarra e voci – genere pop hits

Ore 11:30-12:00 Arena Leccio: Accademia Musicale Lizard per “Naturalmente Acustico” presenta Concerto per pianoforte con Julian Burzio

Ore 12:00-14:00 Arena Leccio: Accademia Musicale Lizard per “Naturalmente Acustico” presenta The Fishbones – “Springtime blues”, per voce, chitarra, contrabbasso, batteria

Ore 13:30-14:30 Arena Roverella: L’Associazione Italiana Bambù presenta “Il design della Natura – Progettazione Aurea”

Ore 14:00-16:00 Stand Parco Nazionale Cinque Terre: Laboratorio “Il Gozzo Cornigiotto – Tradizione Nautica Ligure”, relatori Fanjia Raffaellini, Luca Buffo, Damiano Pugliese

Ore 15:00-16:00 Arena Leccio: ‘La pianta giusta per i posto giusto’ a cura di Aster

Ore 15:00-16:00 Arena Roverella: Istituto Italiano Tecnologia – presentazione dei risultati relativi all’impiego di estratti naturali per contrastare lo stress ossidativo in diverse situazioni fisiologiche e patologiche

Ore 15:00-16:00 Stand Parco Nazionale Cinque Terre: presentazione del nuovo orto botanico della Cinque Terre e del volume sull’Erbario settecentesco di Montesanto di Fra Giuseppe da Spello: “Il nuovo e l’antico: Orti botanici ed erbari” con il prof. Mauro Mariotti, prof.ssa Romilda Saggini

Ore 15:00-17:00 Padiglione Confagricoltura: “Fiori, colori, arte e natura” – attività didattica, della durata di un’ora, rivolta ai bambini, a cura della Cooperativa Solidarietà & Lavoro.

Ore 15:00-18:00 Stand Iren Luce Gas e Servizi si trasforma in un laboratorio incantato per i più piccoli con l’iniziativa “RIFIORISCI CON NOI! Gioco e riciclo per piccoli artisti”

Ore 16:00-17:00 Arena Roverella: ADIPA (Associazione botanica ed orticolturale) presenta “Attraverso le storie di alcuni grandi vivai, in che modo nell’Ottocento il vivaismo ha ridisegnato i nostri giardini” con Silvia Fogliato (scrittrice e storica).

Ore 16:30-17:30 Arena Leccio: Accademia Musicale Lizard per “Naturalmente Acustico” presenta Ilaria Olcese in concerto per sola voce “Wild Flower”

Ore 17:00-18:00 MSC Arena Ulivo: CNA presenta “Agricoltura senza terra? Scopri il basilico che cresce nell’aria. Ma è buono?” Scoprilo con il pesto a mortaio di Boccamatta!

Ore 17:30-18:30 Arena Roverella: Franco Malerba, presenta “I fiori eduli vanno nello spazio”

Ore 17:30-19:00 Arena Tamerice: Distretto Florovivaistico Di Sanremo – dimostrazione floreale collettiva Liguria

