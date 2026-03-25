UIL Funzione Pubblica: il 1° Congresso territoriale Genova elegge Marco Vannucci segretario generale

Dall’unione di UIL FPL e UIL PA è nata oggi a Genova la UIL FP Genova, che ha eletto Marco Vannucci segretario generale della categoria territoriale. Classe 1972, lavoratore della sanità, Vannucci ha ricoperto il ruolo di segretario generale UIL FPL Genova e di segretario aziendale EO Ospedali Galliera. Da sempre impegnato per una sanità più equa e rispondente ai bisogni dei cittadini e alla tutela delle lavoratrici e dei lavoratori, negli anni scorsi si è occupato del contrasto alle aggressioni nei confronti del personale sanitario.



La segreteria territoriale di UIL FP Genova sarà così composta: Claudio Pensiero e Giovanni Cadili Rispi.



"Il primo congresso UIL FP riorganizza la categoria, unisce le competenze per valorizzare tutele e lavoro e mette al centro le tematiche del pubblico impiego: carenza di organici, salari, lotta al precariato e ai contratti pirata, qualità dei servizi, sanità privata e Terzo settore - dichiara Marco Vannucci -. La sfida è dare dignità al lavoro, investire nella sicurezza, misurare la rappresentanza basandosi sui risultati delle RSU e sul numero di iscritti certificati, rendere il lavoro pubblico più efficiente, inclusivo e capace di rispondere ai bisogni dei cittadini".

L'intervista a Marco Vannucci (segretario generale UIL FP Genova) e Giovanni Bizzarro (segretario confederale UIL Liguria).

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