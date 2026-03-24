Referendum, l'Italia dice 'No', Balleari (FdI) a Telenord: "Occasione perduta, ora stemperare il clima"

All’indomani del referendum, l’Italia esce dalle urne con una chiara affermazione del “No”, un risultato che riaccende il confronto. Tra le voci intervenute nel dibattito c’è quella di Stefano Balleari, presidente del consiglio regioanle della Liguria esponente di Fratelli d’Italia, che a Telenord ha commentato l’esito del voto definendolo “un’occasione perduta”. Secondo Balleari, infatti, il referendum rappresentava un’opportunità per affrontare in modo diretto alcune questioni rilevanti per il Paese, ma il risultato finale ha interrotto questo percorso.

Allo stesso tempo, l’esponente di Fratelli d’Italia ha invitato tutte le forze politiche a evitare ulteriori irrigidimenti. “Ora è il momento di stemperare il clima”, ha sottolineato, richiamando la necessità di abbassare i toni dopo una campagna elettorale spesso caratterizzata da forti contrapposizioni.

Il riferimento è a un confronto politico che, nelle settimane precedenti al voto, si è acceso su più fronti, contribuendo ad alimentare divisioni non solo tra i partiti ma anche nell’opinione pubblica. In questo contesto, l’invito è quello di tornare a un dialogo più costruttivo, capace di mettere al centro le priorità del Paese.

Per Balleari, il risultato referendario non deve essere interpretato come un punto di arrivo, ma piuttosto come l’inizio di una nuova fase politica in cui sarà necessario lavorare per ricomporre le distanze e affrontare i nodi rimasti aperti. Un passaggio che, nelle sue parole, richiede responsabilità da parte di tutti gli attori in campo, al di là delle appartenenze politiche.

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