Genova, sicurezza al centro. Viscogliosi a Telenord: “Impegno su strade e ordine pubblico per la qualità della vita dei cittadini”

La sicurezza torna al centro del dibattito cittadino a Genova, con un focus che abbraccia sia la viabilità sia il mantenimento dell’ordine pubblico. Un tema cruciale per la qualità della vita urbana, su cui l’amministrazione comunale rivendica un impegno costante e articolato.





A fare il punto è l'assessore alla Sicurezza Arianna Viscogliosi, intervenuta a Liguria Live a Telenord. Nel suo intervento ha sottolineato come il Comune sia attivamente impegnato su entrambi i fronti: da un lato la sicurezza stradale, dall’altro la tutela della sicurezza in assoluto. Secondo Viscogliosi, si tratta di due aspetti strettamente collegati, che incidono in modo diretto sulla quotidianità dei cittadini. L’obiettivo dell’amministrazione è quello di garantire una città più sicura e vivibile, attraverso interventi mirati e un coordinamento continuo con le autorità competenti.

Sul piano della sicurezza stradale, l’attenzione è rivolta alla prevenzione degli incidenti, al miglioramento della viabilità e al rispetto delle regole, elementi fondamentali per ridurre i rischi e aumentare la percezione di sicurezza tra gli utenti della strada. Parallelamente, il tema della vivibilità, specie nelle zone considerate sensibili, resta centrale per assicurare tranquillità nei quartieri e contrastare fenomeni di degrado o illegalità. Anche in questo ambito, ha evidenziato Viscogliosi, il Comune e la Polizia Municipale lavorano in sinergia con le forze dell’ordine, puntando su una presenza costante e su interventi mirati nelle aree più sensibili.

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