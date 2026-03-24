Referendum, botta e risposta ironico sui social tra Silvia Salis e Federico "Osho" Palmaroli

Giornata di dopovoto non priva di momenti di leggerezza sui social. A Genova, la sindaca Silvia Salis aveva condiviso su X il significato più profondo della partecipazione democratica, raccontando di essersi recata al seggio accompagnata da una frase simbolo della storia repubblicana: “La cosa più importante della nostra vita è aver scelto la nostra parte”, attribuita alla partigiana e costituente Teresa Mattei. L'umorista Federico Palmaroli, noto come Osho, ha scherzato con una battuta: “A me un amico co’ la moto”, giocando sul tema dell’accompagnamento al seggio. Alla battuta di Palmaroli ha replicato ironicamente la stessa Salis: “Me sa che ha votato no pure il tuo amico...”.

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