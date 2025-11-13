Ufficiale, Roberto Mancini ha firmato con l'Al-Sadd in Qatar sino al 2027

Roberto Mancini, ex giocatore della Sampdoria e ct della nazionale italiana, torna in panchina: è il nuovo allenatore dell’Al Sadd, squadra qatariota.

Il club ha ufficializzato la nomina tramite i propri canali social: "Roberto Mancini ha firmato un contratto biennale e mezzo come allenatore dell’Al Sadd", accompagnando l’annuncio con alcune foto del tecnico marchigiano insieme ai dirigenti durante la firma sino al 2027.

Sono presenti nello staff di Mancini il vice Cesar (suo ex giocatore all'Inter e alla Lazio) e Massimo Maccarone come collaboratore tecnico.

