“UE Veal”: Italia, Francia e Belgio lanciano la campagna europea sul vitello sostenibile

Con una cena inaugurale al ristorante D’O di San Pietro all’Olmo (Milano), ha preso ufficialmente il via la campagna triennale “UE Veal: vitello, il gusto della condivisione sostenibile”, promossa dalle organizzazioni interprofessionali di Italia, Francia, Belgio e Paesi Bassi.

Il progetto nasce dalla collaborazione tra Assocarni, Interbev e VLAM, con l’obiettivo di rafforzare la consapevolezza dei consumatori europei sui temi della sostenibilità e della filiera produttiva del vitello.

L’evento di lancio ha coinvolto in collegamento simultaneo Parigi e Bruxelles, permettendo a giornalisti, influencer e stakeholder dei tre Paesi di interagire in tempo reale attorno a un format digitale condiviso, pensato per valorizzare la dimensione europea della convivialità gastronomica.

La campagna punta a colmare il cosiddetto “paradosso informativo” tra attenzione alla sostenibilità e conoscenza limitata dei processi produttivi, promuovendo maggiore trasparenza sulla filiera e sui progressi in termini di benessere animale e riduzione dell’uso di antibiotici negli allevamenti.

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