Nella Gdo si punta sulla biodiversità: scuole e api al centro del progetto sostenibile

In occasione della Giornata Mondiale della Biodiversità, Despar Nord rilancia il proprio impegno per la tutela dell’ambiente con iniziative dedicate all’educazione ecologica, alla valorizzazione del territorio e alla salvaguardia degli impollinatori.

In Emilia-Romagna il progetto “Alla scoperta della biodiversità”, realizzato insieme all’Azienda Agricola Giovanardi, ha coinvolto sessanta alunni della scuola primaria “Guglielmo Marconi” di Castelnovo di Sotto in laboratori sul mondo delle api, sugli ecosistemi agricoli e sull’importanza degli impollinatori per l’ambiente.

L’iniziativa rientra nel più ampio programma nazionale promosso da Despar Italia, che prevede la creazione di Bee Hotel e Resilient Nest, la piantumazione di essenze autoctone e progetti come “Bosco Diffuso” e “Casa delle Api”.

Al termine del percorso didattico, i lavori realizzati dagli studenti sono stati esposti nel punto vendita Despar di Guastalla.

“Parlare di biodiversità significa parlare del futuro dei territori e delle comunità”, ha spiegato Alessandro Urban a Bologna Today, sottolineando l’importanza della collaborazione tra imprese, scuole e aziende agricole per promuovere sostenibilità e tutela ambientale.

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