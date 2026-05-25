Siena, guerra all’erba infestante: il Comune usa il diserbante ecosostenibile a vapore

Il Comune di Siena accelera gli interventi per il decoro urbano del centro storico con un nuovo macchinario ecosostenibile per la rimozione dell’erba infestante. Nella mattinata di martedì 24 marzo gli operatori del servizio Manutenzione sono intervenuti in piazza del Mercato e piazza Santo Spirito utilizzando una speciale macchina diserbante a vapore.

L’intervento è stato seguito anche dall’assessore all’ambiente e al decoro urbano Barbara Magi, che ha sottolineato la scelta di una tecnologia a basso impatto ambientale. Il sistema impiega infatti vapore arricchito con estratti derivati dalla lavorazione del miele e agrumi, una combinazione studiata per penetrare fino alle radici delle infestanti e favorirne la progressiva eliminazione.

Dopo il trattamento, l’erba verrà rimossa manualmente dagli operatori comunali. Secondo l’amministrazione, i successivi passaggi dovrebbero ridurre in modo significativo la ricrescita della vegetazione.

Il macchinario svolge inoltre un’azione sanificante e igienizzante e, grazie all’odore emanato durante il trattamento, contribuirebbe anche a tenere lontani gli animali.

“Si tratta di un’azione concreta per migliorare il decoro urbano in alcune aree del centro storico patrimonio Unesco”, ha dichiarato l’assessore Magi.

La macchina sarà utilizzata regolarmente negli interventi programmati nel centro storico. Il Comune è inoltre in attesa del parere della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per estendere l’utilizzo del dispositivo anche a Piazza del Campo.

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