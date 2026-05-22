Torino, il Liceo Passoni vola alla finale mondiale della moda sostenibile con un abito fatto di plastica e cartone riciclati

Gli studenti del Liceo Artistico Liceo Artistico Aldo Passoni di Torino approdano alla finale mondiale del concorso di moda sostenibile Junk Kouture, in programma a Dublino nel febbraio 2027.

A rappresentare la scuola, il Piemonte e l’Italia saranno gli studenti Giulia Pietrocola, Alessio Greco e Irene Bernardi, con l’abito “Eco Sauvage”, realizzato interamente con materiali di recupero come plastica, cartone e tessuti riciclati.

Il progetto è stato sviluppato all’interno dei laboratori del liceo con la collaborazione di studenti delle classi terminali e il supporto dei docenti di indirizzo. L’obiettivo del lavoro è dimostrare come materiali di scarto possano essere trasformati in capi d’abbigliamento creativi e sostenibili, riducendo gli sprechi e promuovendo nuove pratiche nella moda.

La competizione vedrà sfidarsi giovani creativi provenienti da diverse città del mondo, tra cui New York, Parigi, Londra, Dubai, Dublino e Milano, in una sfilata internazionale dedicata alla sostenibilità e all’innovazione nel design.

Per il Liceo Passoni si tratta della prima partecipazione alla finale mondiale, un traguardo raggiunto dopo una selezione nazionale a Milano che ha premiato la creatività e la qualità del progetto presentato dagli studenti torinesi.

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