Ecosostenibilità: A2A accelera sulla transizione energetica in Friuli Venezia Giulia, 166 milioni investiti nel 2025
di R.S.
Spadoni: “Sarà una centrale a gas ad altissima efficienza predisposta anche per idrogeno oltre che per gas naturale”
A2A rafforza il proprio impegno sulla transizione energetica in Friuli Venezia Giulia con investimenti per 166 milioni di euro nel solo 2025. Il dato emerge dal decimo bilancio di sostenibilità territoriale presentato a Trieste.
L’intervento principale riguarda la centrale di Centrale A2A di Monfalcone, dove proseguono i lavori per la riconversione dell’impianto in una centrale a ciclo combinato ad alta efficienza. Dal 2027 l’impianto abbandonerà definitivamente il carbone per utilizzare gas naturale, con predisposizione futura anche per l’idrogeno.
“Sarà una centrale a gas ad altissima efficienza predisposta anche per idrogeno oltre che per gas naturale”, ha spiegato Lorenzo Spadoni.
Entro il 2035 il gruppo prevede di investire oltre 600 milioni di euro sul sito di Monfalcone. Parallelamente, A2A sta sviluppando nuovi progetti per l’energia rinnovabile in tutta la regione, tra cui un parco fotovoltaico da oltre 60 megawatt già operativo e un secondo impianto da oltre 100 megawatt in costruzione.
La multiutility gestisce inoltre il comparto idroelettrico della centrale di Somplago e sta investendo nell’adeguamento sismico della diga dell’Ambiesta.
Secondo i dati diffusi dall’azienda, nel 2025 A2A ha generato sul territorio regionale un ritorno economico di 39 milioni di euro tra forniture alle imprese locali, stipendi, dividendi e sponsorizzazioni.
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