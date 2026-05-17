Verona senz’auto per un giorno: Borgo Roma si trasforma nel segno della sostenibilità

Strade chiuse al traffico, laboratori per bambini, musica, sport e iniziative dedicate all’ambiente: il quartiere Borgo Roma ha ospitato la “Domenica della Sostenibilità”, evento promosso dal Comune di Verona insieme a oltre 25 associazioni del territorio.

Per tutta la giornata alcune vie del quartiere, tra cui via Scuderlando, via Redipuglia, via Centro e via Monfalcone, sono state pedonalizzate per lasciare spazio ad attività all’aperto, incontri e momenti di socialità. Complice il bel tempo, centinaia di persone hanno partecipato alle iniziative diffuse lungo le strade e nelle aree verdi della zona.

Tra gli appuntamenti più seguiti anche la “Fiera dell’Ecologia”, organizzata con AMIA Verona e gli studenti dell’Istituto Comprensivo 10-11. I ragazzi hanno presentato laboratori e progetti dedicati alla raccolta differenziata, al riuso creativo e alla sostenibilità ambientale, con attività pratiche su carta riciclata, rifiuti elettronici e riciclo del vetro.

Per l’occasione è stata aperta eccezionalmente anche l’area verde dell’istituto scolastico, trasformata in uno spazio condiviso per famiglie e cittadini. Nel cuore del quartiere ha preso vita inoltre la “Piazza della Sostenibilità”, con esibizioni musicali, dimostrazioni sportive e stand informativi.

Secondo il Comune, l’iniziativa punta a valorizzare i quartieri e promuovere una diversa idea di mobilità urbana e partecipazione civica, favorendo l’utilizzo degli spazi pubblici senza auto almeno per un giorno.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.