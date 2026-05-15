Forest EcoValue: in Valle Tanaro il bosco diventa risorsa economica sostenibile

Tra il 2022 e il 2025 la Regione Piemonte ha partecipato al progetto europeo Forest EcoValue, insieme a Germania, Austria, Francia e Slovenia, per studiare nuovi modelli economici legati ai servizi ecosistemici delle foreste.

La sperimentazione italiana si è svolta in Valle Tanaro, dove il progetto ha analizzato il valore economico di risorse come biodiversità, assorbimento di CO₂, turismo sostenibile e prodotti forestali non legnosi, tra cui miele, castagne e funghi.

Lo studio ha evidenziato un nodo centrale della gestione forestale italiana: la frammentazione delle proprietà boschive, che rende complessi investimenti e manutenzione. Secondo i risultati emersi, una gestione collettiva delle foreste potrebbe coprire fino al 60% dei costi attraverso attività economiche sostenibili, mentre il restante fabbisogno richiederebbe sostegno pubblico, finanza ambientale e mercati dei crediti di carbonio e biodiversità.

Forest EcoValue punta così a trasformare le foreste da costo gestionale a infrastruttura ambientale strategica, creando modelli replicabili per la tutela del territorio e lo sviluppo locale sostenibile.

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