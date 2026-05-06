Bologna, nuovo quartiere ecosostenibile al Navile: oltre 200 alloggi nel segno del futuro

Prosegue a Bologna l’iter per la realizzazione di un nuovo quartiere di edilizia residenziale sociale nell’area Bertalia-Lazzaretto, situata nel quartiere Navile.

Il progetto, promosso dal Comune, punta alla costruzione di un complesso abitativo moderno, sostenibile e resiliente, con l’obiettivo di rispondere alla crescente domanda di case in affitto da parte di single, famiglie e studenti universitari.

L’intervento interesserà un’area urbana di circa 11 mila metri quadrati, collocata tra il nucleo storico di Pescarola e il più recente insediamento di via Terracini.

Il nuovo quartiere comprenderà oltre cento alloggi di edilizia sociale, affiancati da un numero analogo di abitazioni destinate a studenti universitari meritevoli e con reddito contenuto. I piani terra degli edifici saranno dedicati a spazi commerciali e servizi per la comunità.

Considerato tra i più rilevanti interventi di edilizia sociale realizzati su aree pubbliche negli ultimi decenni, il progetto prevede anche la creazione delle necessarie infrastrutture: nuova viabilità, parcheggi, piazze pubbliche e ampie aree verdi, contribuendo così alla riqualificazione complessiva del comparto urbano.

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