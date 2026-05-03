Hypersail: Ferrari e Boero ridisegnano la barca a vela tra tecnologia e sostenibilità

Alla Milano Design Week prende forma una visione nuova della nautica: il progetto Hypersail, nato dalla collaborazione tra Ferrari e Boero, propone uno yacht a vela hi-tech di oltre 30 metri che unisce design, ingegneria avanzata e attenzione ambientale.

Più che un’imbarcazione, Hypersail è concepito come un vero laboratorio galleggiante, dove ogni elemento contribuisce alle prestazioni. I materiali innovativi, le soluzioni aerodinamiche e l’uso strategico del colore – sviluppato grazie al know-how Boero – non sono solo scelte estetiche, ma componenti funzionali che migliorano efficienza, resistenza e sostenibilità.

Il progetto si distingue per l’approccio integrato: tecnologia e design lavorano insieme per ridurre l’impatto ambientale senza compromettere le performance. Dalla ricerca su superfici intelligenti e rivestimenti avanzati fino all’ottimizzazione delle strutture, Hypersail esplora nuove frontiere per la nautica del futuro.

Presentato in uno dei contesti più importanti per l’innovazione progettuale, Hypersail rappresenta un punto d’incontro tra eccellenza industriale italiana e visione sostenibile, aprendo la strada a una nuova generazione di yacht ad alte prestazioni, più efficienti e responsabili.

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