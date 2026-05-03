Giornata del tonno: boom per il prodotto in versione sostenibile
di R.S.
Nonostante una crescita moderata del mercato complessivo, la sostenibilità si conferma un fattore decisivo nelle scelte dei consumatori
In occasione della Giornata mondiale del tonno (2 maggio), emerge una crescita significativa della domanda di tonno certificato sostenibile anche in Italia. Secondo il report del Marine Stewardship Council, tra marzo 2025 e aprile 2026 sono state vendute oltre 21mila tonnellate di tonno con marchio Msc, segnando un aumento del 50%, soprattutto nel segmento delle conserve.
Nonostante una crescita moderata del mercato complessivo, la sostenibilità si conferma un fattore decisivo nelle scelte dei consumatori. A livello globale, il tonno certificato supera le 400mila tonnellate (+39%), mentre oltre la metà delle catture mondiali proviene da pesca sostenibile.
In espansione anche il ruolo delle private label, che rappresentano oggi il 27% del tonno certificato, segno di un mercato sempre più orientato verso pratiche responsabili.
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