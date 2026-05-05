Brescia, “Monti del Fiurìt”: le malghe diventano motore di turismo sostenibile

A Gianico è stato presentato il progetto “Monti del Fiurìt”, dedicato alla valorizzazione delle malghe della Valgrigna attraverso un modello di turismo sostenibile.

L’iniziativa nasce in risposta ai cambiamenti climatici che stanno riducendo la centralità del turismo invernale basato sulla neve nelle aree di media montagna. L’obiettivo è riconvertire le malghe in presìdi territoriali attivi tutto l’anno.

Il progetto, sostenuto da Fondazione Cariplo insieme a Legambiente Lombardia, Bio-Distretto di Valle Camonica e il Comune di Gianico, prevede interventi per trasformare le malghe non solo in luoghi di produzione di formaggi tipici, come il Fiurìt, ma anche in centri di biodiversità e accoglienza turistica.

Attraverso incontri pubblici e il coinvolgimento di istituzioni, associazioni e cittadini, il progetto punta a creare nuove opportunità di sviluppo locale, rafforzando il ruolo delle malghe come risorsa economica e culturale del territorio.

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