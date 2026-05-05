“Voci sul futuro”: al via la rassegna ANSA-ASviS sullo sviluppo sostenibile

Torna “Voci sul futuro”, il ciclo di incontri in streaming promosso da ANSA e ASviS in occasione del Festival dello sviluppo sostenibile.

Giunta alla settima edizione, l’iniziativa propone una serie di appuntamenti per interpretare i grandi cambiamenti in corso e offrire strumenti per capire il futuro, con focus su lavoro, energia, clima, economia e cultura.

A confrontarsi saranno esperti e protagonisti del dibattito pubblico insieme ai giornalisti ANSA e al direttore scientifico ASviS Enrico Giovannini. Gli incontri saranno trasmessi in streaming sui canali ufficiali.

Il calendario parte il 5 maggio con il futuro del lavoro e prosegue con temi come moneta, pensiero, arte, energia e ghiacciai, fino a una puntata finale dedicata alla sostenibilità.

L’obiettivo è rendere accessibili i temi chiave dello sviluppo sostenibile e orientare lo sguardo verso le sfide dei prossimi anni.

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