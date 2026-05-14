Economia circolare e sostenibilità: Unifarco recupera due tonnellate di prodotti destinati allo smaltimento

Un progetto che unisce sostenibilità ambientale, lotta agli sprechi e solidarietà sociale. Il gruppo bellunese Unifarco ha avviato un’iniziativa di economia circolare che ha permesso di recuperare oltre due tonnellate di prodotti beauty e wellness destinati alla distruzione, rimettendoli in commercio attraverso un outlet solidale.

L’operazione ha coinvolto più di 10mila articoli tra cosmetici, prodotti per la cura della persona e integratori alimentari, venduti a prezzi simbolici invece di essere smaltiti come rifiuti. Una scelta che consente di ridurre l’impatto ambientale legato alla distruzione delle merci, limitando sprechi di materiali, energia e risorse impiegate nella produzione.

Il progetto si inserisce all’interno delle strategie Esg adottate dall’azienda, sempre più orientate a modelli produttivi sostenibili e alla valorizzazione del ciclo di vita dei prodotti. Oltre al beneficio ambientale, l’iniziativa ha anche una forte componente sociale: l’intero ricavato delle vendite viene infatti devoluto alla Fondazione Unifarco, impegnata in attività di supporto e solidarietà sul territorio.

Attraverso questa operazione, Unifarco punta a sensibilizzare consumatori e imprese sull’importanza del recupero delle eccedenze e sul valore di un consumo più responsabile. Il riutilizzo dei prodotti ancora perfettamente idonei alla vendita rappresenta infatti una soluzione concreta contro gli sprechi, in linea con i principi dell’economia circolare e della sostenibilità d’impresa.

L’iniziativa conferma inoltre come anche il settore della cosmetica e del benessere stia accelerando il percorso verso modelli più attenti all’ambiente, alla riduzione dei rifiuti e all’impatto sociale delle attività aziendali.

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