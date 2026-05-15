Sala Baganza investe nello sport ecosostenibile: nasce il nuovo palazzetto polifunzionale

A Sala Baganza sorgerà un nuovo palazzetto dello sport ecosostenibile e multifunzionale, destinato a diventare uno dei principali poli sportivi del territorio parmense. La struttura sarà realizzata nel centro sportivo di via Di Vittorio e l’inaugurazione è prevista per la primavera del 2027.

Il progetto prevede un edificio da 1.850 metri quadrati con campi regolamentari per basket, pallavolo e calcio a 5, tribune, spogliatoi, infermeria e spazi dedicati alla socialità e agli eventi. Previsti anche un bar e una galleria coperta collegata alla palestra fitness e all’area piscina.

Grande attenzione è stata riservata alla sostenibilità ambientale: il palazzetto sarà costruito con struttura portante in legno, materiali isolanti, pannelli fotovoltaici e impianti a pompa di calore per riscaldamento e raffrescamento.

L’intervento comprenderà anche la riqualificazione degli spazi esterni con un campo da beach volley e nuove aree relax. Per l’amministrazione comunale, il progetto rappresenta non solo un investimento sportivo, ma anche un nuovo spazio di aggregazione, benessere e vita sociale per il territorio.

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