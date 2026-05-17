Siena, tre giorni di eventi per il “Festival diffuso della sostenibilità”
di R.S.
Il festival nasce con l’obiettivo di mettere in rete associazioni, enti e cittadini per costruire una visione condivisa di città sostenibile
Dal 22 al 24 maggio Siena ospita il “Festival diffuso della sostenibilità”, una rassegna di eventi distribuiti in tutta la città dedicati ai temi ambientali, sociali e culturali. L’iniziativa è promossa dal gruppo EcoSistema Urbano Siena insieme al Comune e a numerose realtà del territorio.
Il festival nasce con l’obiettivo di mettere in rete associazioni, enti e cittadini per costruire una visione condivisa di città sostenibile. In programma incontri, laboratori, passeggiate, spettacoli e attività divulgative in diversi luoghi urbani. Alcune attività sono gratuite, altre su prenotazione.
Tra i momenti principali ci sono eventi scientifici e didattici su biodiversità e ambiente, incontri sull’economia della felicità, presentazioni di progetti sulla rigenerazione urbana e iniziative dedicate alla conoscenza del territorio. Centrale anche l’appuntamento del 23 maggio alla Fortezza Medicea, dedicato al rapporto tra città ed ecosistema e alla presentazione delle strategie ambientali del Comune.
Il festival si chiude il 24 maggio con passeggiate urbane, attività per famiglie e visite guidate in aree storiche e naturali della città.
Secondo l’assessora all’ambiente Barbara Magi, l’iniziativa rappresenta un modello di collaborazione tra amministrazione e realtà locali, utile a rafforzare la partecipazione dei cittadini e la transizione verso una città più sostenibile.
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