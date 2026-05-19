Orsero, nuovo piano sostenibilità 2031: più filiere responsabili e meno sprechi alimentari

Orsero presenta il nuovo Piano Strategico di Sostenibilità 2026-2031, rafforzando l’impegno su ambiente, filiere responsabili e riduzione dello spreco alimentare lungo tutta la catena del valore.

Il piano aggiorna la strategia avviata nel 2022 e introduce nuovi obiettivi in linea con l’Agenda 2030, puntando su quattro aree chiave: filiere sostenibili, riduzione dell’impatto ambientale, alimentazione sana e valorizzazione delle persone, con un focus rafforzato contro gli sprechi.

Tra i target principali: il 100% dei fornitori strategici conformi ai criteri di sostenibilità entro il 2031, packaging circolare al 90% entro il 2028 e il coinvolgimento di tutti i magazzini in iniziative anti-spreco. L’obiettivo è recuperare fino al 50% della frutta e verdura non destinata alla vendita.

Nel 2025 il gruppo ha già ridotto del 12% le emissioni di CO₂e e raggiunto il 99,7% di packaging riciclabile o compostabile per il brand F.lli Orsero. Sul fronte dello spreco alimentare, sono state salvate oltre 9.000 tonnellate di prodotti, con più di 14 milioni di porzioni distribuite a oltre 100 associazioni benefiche.

“Vogliamo rafforzare una crescita responsabile e generare valore duraturo per tutti gli stakeholder”, ha dichiarato Raffaella Orsero, sottolineando la continuità del percorso di sostenibilità del gruppo.

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