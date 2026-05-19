Cereal Docks rafforza la strategia Esg: sostenibilità integrata nel piano industriale

Cereal Docks consolida la sostenibilità come leva strategica del proprio business. Nel Bilancio di Sostenibilità 2025 il gruppo agroindustriale evidenzia l’integrazione dei criteri Esg nel Piano Industriale, rafforzando il modello di filiera basato su tracciabilità, resilienza e agricoltura sostenibile.

La capogruppo, Società Benefit dal 2021, gestisce ogni anno circa 3 milioni di tonnellate di materie prime agricole. Nel 2025 il 92% dei fornitori italiani è stato coinvolto in filiere sostenibili e certificate, mentre cresce il numero di partner con certificazioni ambientali e sociali.

Tra le priorità individuate emergono sicurezza degli approvvigionamenti, energia e tutela ambientale. Per rafforzare trasparenza e controllo lungo la catena del valore, il gruppo ha geolocalizzato oltre 154mila ettari di terreni agricoli nell’ambito dell’adeguamento alle normative europee.

Sul fronte energetico, i consumi complessivi sono aumentati insieme all’espansione delle attività, ma la quota di energia da fonti rinnovabili è salita al 19%, mentre le emissioni indirette di CO₂ si sono ridotte di quasi il 49%.

Tra i progetti territoriali spicca la rete di teleriscaldamento di Camisano Vicentino, alimentata anche da recupero di calore e olio vegetale certificato, con benefici sia economici sia ambientali per strutture pubbliche e servizi locali.

“L’integrazione dei fattori Esg non è un ambito separato, ma una componente del governo industriale”, ha dichiarato Mauro Fanin, sottolineando l’obiettivo di costruire filiere più resilienti e capaci di generare valore nel lungo periodo.

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