Siti Unesco, nasce la Carta nazionale della sostenibilità per tutelare territori e turismo

Una Carta nazionale della sostenibilità per le aree italiane che ospitano siti Unesco. È questo il nuovo strumento presentato a Treviso con l’obiettivo di accompagnare le destinazioni turistiche verso modelli di sviluppo più equilibrati, capaci di valorizzare il patrimonio culturale senza compromettere il territorio e le comunità locali.

L’iniziativa è stata illustrata durante un incontro promosso dalla Camera di Commercio di Treviso-Belluno e da Isnart, l’Istituto nazionale ricerche turistiche e culturali, nell’ambito del progetto Mirabilia, rete che coinvolge 22 Camere di commercio italiane insieme a Unioncamere.

La Carta, scrive il Sole24ore, punta a diventare un riferimento operativo per coordinare le politiche territoriali legate alla sostenibilità, offrendo strumenti comuni per monitorare e migliorare l’impatto del turismo nelle destinazioni Unesco.

Il progetto Mirabilia interessa quasi 600 comuni e 24 siti Unesco italiani che, pur rappresentando solo il 7% dei comuni del Paese, generano circa il 19% delle presenze turistiche nazionali.

“L’obiettivo è salvaguardare i territori e i loro tesori dal rischio di essere travolti dal loro stesso successo”, è stato sottolineato durante l’incontro, evidenziando la necessità di conciliare crescita turistica, tutela ambientale e qualità della vita.

Secondo Mario Pozza, presidente della Camera di Commercio di Treviso-Belluno-Dolomiti, il nuovo documento nasce da un percorso avviato nel 2022 con la Carta della sostenibilità di Cison di Valmarino, oggi diventata un modello condiviso all’interno della rete Mirabilia.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.