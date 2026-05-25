Narni premiata come Comune Sostenibile 2026

Narni ottiene il riconoscimento di “Comune Sostenibile 2026” assegnato dalla Rete dei Comuni Sostenibili al termine degli Stati generali dell’ambiente organizzati insieme all’amministrazione comunale.

Il report presentato evidenzia risultati positivi in diversi settori: raccolta differenziata al 77,5%, quasi 42 chilometri di piste ciclabili, illuminazione pubblica a Led vicina all’80% e potenziamento delle colonnine per auto elettriche. Crescono anche i servizi sociali, gli asili nido e gli interventi per l’efficienza energetica.

Tra i progetti avviati figurano la Comunità energetica rinnovabile, il Piano per la transizione digitale e il Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche.

Durante l’iniziativa è stata consegnata al Comune la Bandiera Comune Sostenibile 2026. Il sindaco Lorenzo Lucarelli e l’assessore all’ambiente Giovanni Rubini hanno sottolineato l’impegno della città verso transizione ecologica, mobilità sostenibile e qualità della vita.

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