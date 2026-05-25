Roma del futuro: la Capitale sostenibile immaginata tra fiumi, natura e mobilità green

Una Roma più verde, accessibile e modellata dalla natura: è questa la visione al centro di “Roma Continua”, il progetto di architettura contemporanea che immagina il volto della Capitale nei prossimi cinquant’anni. L’iniziativa, vincitrice del concorso internazionale “Vision for Rome” promosso dalla Fondazione Roma REgeneration, propone una trasformazione radicale della città, capace di coniugare innovazione urbana, sostenibilità ambientale e qualità della vita.

A firmare il progetto è stato un gruppo internazionale di studi di architettura e progettazione composto da IT’S, OMA, LGSMA, OKRA, NET Engineering e altri partner. Attraverso una serie di render futuristici, il team ha delineato una nuova idea di Roma: non più una metropoli dominata dal cemento e dall’espansione urbana incontrollata, ma una rete di luoghi rigenerati e connessi in modo inclusivo.

Secondo il piano, la Roma del futuro sarà costruita attorno ai suoi elementi naturali — fiumi, vallate, terreni agricoli e sistemi ecologici — trasformandosi in una vera e propria “metropoli paesaggistica”. Il Tevere e gli altri corsi d’acqua diventeranno protagonisti dello sviluppo urbano, ridefinendo il rapporto tra città e ambiente.

Un ruolo centrale sarà affidato anche alla mobilità sostenibile. Il progetto immagina l’abbandono delle tradizionali infrastrutture a favore di nuovi hub strategici capaci di collegare quartieri e territori riducendo le disuguaglianze nell’accesso ai servizi e agli spostamenti.

Cambierà inoltre il concetto stesso di bellezza urbana: non soltanto monumenti storici e grandi piazze, ma anche quartieri periferici, spazi pubblici e luoghi della quotidianità dovranno diventare più vivibili, armoniosi e curati.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.